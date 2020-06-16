Володин объяснил необходимость регулирования «удаленки» 

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Ситуация с коронавирусом показала востребованность дистанционного формата работы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с внесением законопроекта на эту тему.

Ранее группа депутатов и сенаторов во главе Вячеславом Володиной и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко внесли поправки в Трудовой кодекс. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, дает "право быть офлайн"). Кроме того, определяются типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Вячеслав Володин направил внесенный законопроект в профильный Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщили в пресс-службе ГД. Совет нижней палаты рассмотрит данные поправки на ближайшем заседании.

— Очевидно, что такая форма трудовых отношений со временем будет применяться все чаще, — заявил спикер. — И этот вопрос требует дополнительного законодательного урегулирования.

Он напомнил, что президент ранее обратил внимание на необходимость обеспечить защиту прав сотрудников, работающих удаленно. Владимир Путин поручил подготовить соответствующие поправки.