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Володин объяснил необходимость регулирования «удаленки» 

Российская Газета и ещё 6 1 час назад
Володин объяснил необходимость регулирования «удаленки»
Фото: РИА Новости
Ситуация с коронавирусом показала востребованность дистанционного формата работы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с внесением законопроекта на эту тему.
Ранее группа депутатов и сенаторов во главе Вячеславом Володиной и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко внесли поправки в Трудовой кодекс. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, дает "право быть офлайн"). Кроме того, определяются типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.
Вячеслав Володин направил внесенный законопроект в профильный Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщили в пресс-службе ГД. Совет нижней палаты рассмотрит данные поправки на ближайшем заседании.
— Очевидно, что такая форма трудовых отношений со временем будет применяться все чаще, — заявил спикер. — И этот вопрос требует дополнительного законодательного урегулирования.
Он напомнил, что президент ранее обратил внимание на необходимость обеспечить защиту прав сотрудников, работающих удаленно. Владимир Путин поручил подготовить соответствующие поправки.
— Внесенный сегодня законопроект предусматривает регулирование трудовых отношений с учетом развития цифровой экономики и повсеместного применения современных технологий, — подчеркнул глава нижней палаты. — Вводится понятие дистанционной работы, а также ее временного и комбинированного режимов. Кроме того, расширяются гарантии для работающих удаленно, пересматривается учет рабочего времени, исключаются устаревшие нормы.
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Комментарии
Политика , Другое , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации
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