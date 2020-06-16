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Раскрыты подробности прямой линии Путина 

Артём Кульша и ещё 11 20 минут назад
Раскрыты подробности прямой линии Путина
Фото: ТАСС
Прямая линия президента России Владимира Путина в 2020 году будет полноформатной. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Он заверил, что глава государства обязательно проведет в текущем году прямую линию. Официальный представитель Кремля рассказал, что она будет полноформатной, срок ее проведения был сдвинут «по понятным причинам», а о времени ее проведения будет уточнено позднее.
«Перед голосованием по Конституции (Путин. — Прим. ред.) не планирует (проводить прямую линию. — Прим. ред.)», — добавил он.
В ходе прямой линий, как сообщал «Рамблер», Путин ежегодно в прямом эфире отвечает на вопросы граждан России. Первую прямую линию он провел в 2001 году. Три последних прямых линии состоялись в июне.
Общероссийское голосование о поправках в Конституцию было назначено на 22 апреля, но было перенесено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В мае Путин объявил, что оно состоится 1 июля.
Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19, началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 7,9 миллиона человек.
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