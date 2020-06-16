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В Кремле прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове 

RT на русском и ещё 6 57 минут назад
Кремль прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за происходящим на Корейском полуострове, по его словам ситуация вызывает обеспокоенность.
«Мы, конечно же, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит на Корейском полуострове. Это вызывает, конечно же, обеспокоенность. Мы призываем все стороны к сдержанности», — сказал Песков.
Он отметил, что у России в настоящий момент каких-то конкретных планов по осуществлению контактов с кем-то из представителей двух Корей на высоком или высшем уровне нет.
9 июня в КНДР приняли решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров.
16 июня стало известно, что Министерство объединения Республики Корея заявило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.
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Политика , Дмитрий Песков
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