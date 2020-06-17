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Саратовский губернатор назвал грязь и болото изюминками региона 

Газета.Ru и ещё 8 31 минуту назад
Саратовский губернатор позвал туристов в грязь и болото
Фото: РИА Новости
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о необходимости привлечь в регион до конца года 3 млн туристов, предложив искать изюминки в регионе. В их число он определил болото в Новобурасском районе и лечебную грязь из Ершовского района. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Новобурасский район, к примеру, там есть памятник природы болото… Моховое. А кто к нему хоть раз ходил? Вот заехали квартиранты на "Уазике"… и чуть все вместе там в этом болоте не утонули", — сказал губернатор.
Он добавил, что в районе этого болота археологи обнаружили первые стоянки древних людей в регионе.
Губернатор также похвалил усилия местных властей по восстановлению исторической здравницы с лечебной грязью в Саратове, а после раскритиковал мнение председателя областного комитета по туризму, которая назвала главной достопримечательностью региона Волгу.
В заключение он призвал местное правительство развивать туризм экологической и оздоровительной направленности.
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Политика , Новости регионов , Валерий Радаев , Саратовская Область
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