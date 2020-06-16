МИД рассказал об угрозах в адрес посольств за рубежом

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Российским загранучреждениям периодически по электронной почте поступают письма с угрозами, однако они носят заведомо ложный характер, сообщили в МИД.

«К сожалению, в адрес российских загранучреждений по электронной почте периодически поступают письма с различными угрозами, которые, как правило, носят заведомо ложный характер», — сообщили РИА «Новости» в МИД.

При этом в министерстве подчеркнули, что службы безопасности российских посольств уделяют необходимое внимание каждому подобному случаю.

«Ведется соответствующая оперативная работа по выявлению источников угроз и предотвращению их повторения», — сказали в ведомстве.

МИД напоминает, что рассылка писем с угрозами является уголовно наказуемой и преследуется по закону.

Ранее сотрудников посольства России в Молдавии эвакуировали после анонимного звонка о заложенной бомбе.