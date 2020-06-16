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МИД рассказал об угрозах минирования российских посольств за рубежом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
МИД рассказал об угрозах в адрес посольств за рубежом
Фото: РИА Новости
Российским загранучреждениям периодически по электронной почте поступают письма с угрозами, однако они носят заведомо ложный характер, сообщили в МИД.
«К сожалению, в адрес российских загранучреждений по электронной почте периодически поступают письма с различными угрозами, которые, как правило, носят заведомо ложный характер», — сообщили РИА «Новости» в МИД.
При этом в министерстве подчеркнули, что службы безопасности российских посольств уделяют необходимое внимание каждому подобному случаю.
«Ведется соответствующая оперативная работа по выявлению источников угроз и предотвращению их повторения», — сказали в ведомстве.
МИД напоминает, что рассылка писем с угрозами является уголовно наказуемой и преследуется по закону.
Ранее сотрудников посольства России в Молдавии эвакуировали после анонимного звонка о заложенной бомбе.
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Политика , МИД , РИА Новости
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