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Новогодние праздники хотят сократить до трех дней 

Павел Тиунов 18 минут назад
Новогодние каникулы сократят до трех дней
Фото: РИА Новости
Новогодние каникулы в 2021 году в России следует сократить до трех дней — с 1 по 3 января, говорится в соответствующем законопроекте, подготовленном главой экономического комитета Совета федерации Андреем Кутеповым.
По мнению сенатора, таким образом можно компенсировать дни, ставшие нерабочими из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.
В проекте документа говорится, что инициатива направлена на «поддержание экономики предприятий и организаций». Первую рабочую неделю года Кутепов предлагает начать с 4 января. При этом 7 января — празднование Рождества Христова, по его мнению, должно быть объявлено выходным днем.
Сенатор подчеркнул, что нововведение будет действовать только в 2021 году. Соответствующие поправки будут внесены в Трудовой кодекс РФ.
Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно, что на поддержку россиян, ставших жертвами экономического кризиса из-за коронавируса, будет выделено более 700 миллиардов рублей. Еще 700 миллиардов будет направлено на поддержку отдельных секторов экономики.
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Политика , Андрей Кутепов , Совет Федерации , РИА Новости
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