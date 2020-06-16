Новогодние каникулы сократят до трех дней

Андреем Кутеповым. Новогодние каникулы в 2021 году в России следует сократить до трех дней — с 1 по 3 января, говорится в соответствующем законопроекте, подготовленном главой экономического комитета Совета федерации

По мнению сенатора, таким образом можно компенсировать дни, ставшие нерабочими из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

В проекте документа говорится, что инициатива направлена на «поддержание экономики предприятий и организаций». Первую рабочую неделю года Кутепов предлагает начать с 4 января. При этом 7 января — празднование Рождества Христова, по его мнению, должно быть объявлено выходным днем.

Сенатор подчеркнул, что нововведение будет действовать только в 2021 году. Соответствующие поправки будут внесены в Трудовой кодекс РФ.

Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно, что на поддержку россиян, ставших жертвами экономического кризиса из-за коронавируса, будет выделено более 700 миллиардов рублей. Еще 700 миллиардов будет направлено на поддержку отдельных секторов экономики.