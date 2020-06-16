Путин попросил донастроить меры по поддержке россиян 

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Президент России Владимир Путин попросил правительство донастроить меры по поддержке экономики и граждан в случае выявления сбоев. Об этом сообщает ТАСС.

Проводя совещание по поддержке экономики и социальной сферы, российский лидер указал, что 1 июля истекает период действия целого ряда мер защиты граждан.

«В ближайшее время необходимо принять решение о том, какие меры нужны, нужны ли они и, если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения целесообразно использовать дополнительно», — сказал он.

Как пример он назвал ситуацию с работающими пенсионерами, которым рекомендуется оставаться дома, и для которых заканчиваются выплаты.