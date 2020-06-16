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Путин попросил донастроить меры по поддержке россиян 

Lenta.ru 57 минут назад
Путин попросил донастроить меры по поддержке россиян
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин попросил правительство донастроить меры по поддержке экономики и граждан в случае выявления сбоев. Об этом сообщает ТАСС.
Проводя совещание по поддержке экономики и социальной сферы, российский лидер указал, что 1 июля истекает период действия целого ряда мер защиты граждан.
«В ближайшее время необходимо принять решение о том, какие меры нужны, нужны ли они и, если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения целесообразно использовать дополнительно», — сказал он.
Как пример он назвал ситуацию с работающими пенсионерами, которым рекомендуется оставаться дома, и для которых заканчиваются выплаты.
«Новые меры поддержки будут необходимы, потому что впереди еще непростой этап восстановления экономики, рынка труда, привычного ритма жизни», — отметил он.
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Политика , Владимир Путин
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