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Из-за эпидемии коронавируса в 13 городах страны отказались от проведения парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Решение было принято за 10 дней до назначенной даты.

Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Известно, что парады отменяются в Курске Пскове , Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле, сообщает РИА «Новости».

Свердловской области , как писало URA.RU, парад могут провести без зрителей. Жители региона увидят торжества только по телевизору. « Президент [РФ Владимир Путин] дал городу [Екатеринбургу] право его провести, и он состоится — это принципиальная позиция [командующего войсками ЦВО Александра] Лапина». — рассказывал собеседник агентства.

В Кремле с пониманием отнеслись к решению глав регионов отказаться от проведения мероприятий. «Губернаторам на местах виднее, как обстоят дела [c эпидемиологической ситуацией], какие выстраивать прогнозы и принимать решения», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков