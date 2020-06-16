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13 российских городов отказались от проведения парада Победы 

Ura.Ru 11 минут назад
Из-за эпидемии коронавируса в 13 городах страны отказались от проведения парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Решение было принято за 10 дней до назначенной даты.
Известно, что парады отменяются в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле, сообщает РИА «Новости».
В Свердловской области, как писало URA.RU, парад могут провести без зрителей. Жители региона увидят торжества только по телевизору. «Президент [РФ Владимир Путин] дал городу [Екатеринбургу] право его провести, и он состоится — это принципиальная позиция [командующего войсками ЦВО Александра] Лапина». — рассказывал собеседник агентства.
В Кремле с пониманием отнеслись к решению глав регионов отказаться от проведения мероприятий. «Губернаторам на местах виднее, как обстоят дела [c эпидемиологической ситуацией], какие выстраивать прогнозы и принимать решения», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что парады пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил. К участию в мероприятии будут допущены военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу.
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Политика , Армия , Видео , Войска , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Министерство обороны , РИА Новости , Белгород , Вологда , Курск , Пенза , Пермь , Петропавловск-Камчатский , Псков , Саранск , Свердловская Область , Челябинск , Якутск , Ярославль
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