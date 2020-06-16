Володин обратился к Терешковой

Весь мир будет помнить день, когда человечество вписало в свою историю имя первой женщины-космонавта. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин , поздравляя свою коллегу по нижней палате Валентину Терешкову с 57-летием со дня ее одиночного полета вокруг Земли.

Слова спикера приводит сайт ГД.

— Никто лучше Вас не знает, сколько мужества и сил потребовал легендарный полет, ставший настоящим подвигом, — говорится также в поздравлении.

Володин отметил, что годы не изменили характер Терешковой. По его словам, она решительно идет к поставленной цели и использует свой авторитет для решения проблем россиян. "Мы гордимся Вами, Вашей преданностью своей стране. Желаю Вам здоровья, счастья и всего самого доброго", — заключил глава нижней палаты.

Полет Валентины Терешковой состоялся 16 июня 1963 года — он длился трое суток.