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Москва направила Киеву ноту протеста из-за «отвратительных антироссийских выходок» 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Москва направила Киеву ноту протеста
Фото: ТАСС
Российское посольство в Киеве направило ноту протеста с украинский МИД из-за акции, которую устроили у здания российского диппредставительства 12 июня, сообщает МИД России.
«12 июня, в День России, Киев отметился очередными отвратительными антироссийскими выходками. При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания», — говорится в заявлении МИД России.
Ведомство замечает, что департамент контрразведки СБУ также проявил «креативность», разместив свою эмблему на зданиях и билбордах у российских генконсульств в Харькове, Одессе и Львове.
«В связи с устроенной акцией посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины. В ней было указано на нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина», — отмечает МИД.
Дипведомство выразило надежду, что Украина наконец предпримет «надлежащие меры», чтобы предотвратить нарушения или оскорбления достоинства, а также создаст должные условия для нормальной работы иностранных дипмиссий, «исходя из принципов взаимности и традиций дипломатии».
В марте российский СК возбудил уголовное дело по факту нападения радикалов на российское посольство в Киеве 14 марта, когда в здание диппредставительства выстрелили из ракетницы.
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Политика , Конфликты , МИД , СБУ , Киев , Москва
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