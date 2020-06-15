Москва направила Киеву ноту протеста

Российское посольство в Киеве направило ноту протеста с украинский МИД из-за акции, которую устроили у здания российского диппредставительства 12 июня, сообщает МИД России.

«12 июня, в День России, Киев отметился очередными отвратительными антироссийскими выходками. При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания», — говорится в заявлении МИД России.

Ведомство замечает, что департамент контрразведки СБУ также проявил «креативность», разместив свою эмблему на зданиях и билбордах у российских генконсульств в Харькове, Одессе и Львове.

«В связи с устроенной акцией посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины. В ней было указано на нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина», — отмечает МИД.

Дипведомство выразило надежду, что Украина наконец предпримет «надлежащие меры», чтобы предотвратить нарушения или оскорбления достоинства, а также создаст должные условия для нормальной работы иностранных дипмиссий, «исходя из принципов взаимности и традиций дипломатии».

В марте российский СК возбудил уголовное дело по факту нападения радикалов на российское посольство в Киеве 14 марта, когда в здание диппредставительства выстрелили из ракетницы.