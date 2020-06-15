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Путин заявил Вучичу позицию России по Косово 

Российская Газета 22 минуты назад
Путин заявил Вучичу позицию России по Косово
Фото: РИА Новости
Президент России высказался за выработку компромисса по Косово, приемлемого для Белграда. О косовском урегулировании и активизации сотрудничества, в том числе по части отмены мер, связанных с пандемией, шла речь в телефонном разговоре лидеров двух стран.
Александр Вучич позвонил Владимиру Путину. Президенты позитивно оценили высокий уровень стратегического партнерства и обсудили перспективы активизации межгосударственного сотрудничества — в том числе в контексте поэтапной отмены ограничительных мер, связанных с пандемией.
Сербский лидер подтвердил участие в торжественных мероприятиях в Москве 24 июня, посвященных 75-летию Победы, сообщили в пресс-службе Кремля.
Главы государств подробно обменялись мнениями по проблематике косовского урегулирования. Владимир Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Совбезом ООН.
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Политика , Владимир Путин , Александр Вучич , Совбез ООН
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