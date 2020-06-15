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Путин провел переговоры с президентом Сербии 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Путин провел переговоры с президентом Сербии
Фото: Пресс-служба президента России
Лидер РФ подтвердил готовность совершить визит в Белград осенью текущего года.
Администрация президента Сербии сообщила, что в понедельник, 15 июня, Александр Вучич провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент России во время беседы подтвердил готовность совершить визит в Белград осенью 2020 года на освящение храма Святого Саввы.
«Президент Путин подтвердил, что снова посетит Сербию для присутствия на центральной государственной церемонии освящения храма Святого Саввы, и отметил, что Россия будет помогать интересам Сербии», — отмечается в администрации сербского лидера.
Ранее Вучич сообщил, что власти страны начали подготовку к визиту Владимира Путина в октябре на освящение крупнейшего в регионе православного храма Святого Саввы, чье украшение осуществляется с помощью российских средств и специалистов.
Сербский лидер также подчеркнул, что для него честью будет принять президента РФ и указал на «неоценимый вклад» российской стороны в создание крупнейшего православного храма в Сербии.
Ранее сообщалось, что Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за помощь в борьбе с коронавирусом. Сербский лидер выразил надежду на то, что Россия благодаря решительным мерам справится с пандемией и вернется к нормальной жизни.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Александр Вучич , Сербия
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