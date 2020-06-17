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Жириновский заявил, что большевики должны «встать на колени» 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что большевики должны "встать на колени перед русским народом". Соответствующее заявление опубликовано в его телеграм-канале.
"Русские большевики должны встать на колени перед русским народом за то, что они столько беды и горя принесли за 73 года советского режима", — написал Жириновский.
Таким образом можно будет не только признать вину за "уничтожение миллионов и миллионов людей", но и искупить ее, считает парламентарий.
Жириновский предположил, что в современном мире многим народам придется встать на колени за "злодеяния их правителей и государств".
"Белые американцы должны встать на колени не только перед неграми, но и индейцами, которых они уничтожали. Британцы — перед индусами, китайцами, африканцами. Бельгийцы — перед африканцами, особенно жителями Конго. Французы — перед африканцами, вьетнамцами. Немцы и Японцы — перед всем миром. Турки — перед курдами и армянами. Арабы — перед курдами. Поляки, шведы, французы, немцы, монголы — перед русскими. Персы — перед соседними народами (грузинами в первую очередь)", — отметил депутат.
По его мнению, то же самое должны сделать китайские чиновники, "уничтожавшие своих сограждан в годы "культурной революции", а также русские большевики.
Ранее по городам в США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
В сети также появилось видео, как полицейские становятся на одно колено перед протестующими в американских городах, охваченных беспорядками. На колено в память о погибшем также опускался премьер-министр Канады Джастин Трюдо, принявший участие в демонстрации против расизма и жестокости полиции в Оттаве.
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Политика , Видео , Химия , Результаты ЕГЭ , День учителя , Человек года , Владимир Жириновский , Джастин Трюдо , Госдума , ЛДПР
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