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Путин попросил кондитера из Казани угостить его сладостями 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Путин попросил кондитера из Казани угостить его сладостями
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин обратился с просьбой к кондитеру из Казани угостить его десертом собственного производства, который женщина приготовила для ветеранов ко дню парада Победы 24, передает ТАСС.
Данную просьбу глава государства озвучил на онлайн-совещании по поддержке экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавируса. В нем принимали участие граждане, которые стали получателями субсидий от государства.
Так, кондитер Лиана Пахарева из Татарстана рассказала президенту, что планирует провести акцию и подарить сладости для ветеранов ко дню парада Победы в регионе.
"Угостите потом", — спросил Путин.
Женщина ответила, что сделает это "с большим удовольствием".
Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.
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Политика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Казань
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