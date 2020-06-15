Путин оценил уровень безработицы в России 

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Безработица в России подросла, но не так драматично, как в других странах. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы.

«Безработица у нас подросла… где-то около 1,5%. Это, конечно, не так драматично, как во многих странах, где безработица скакнула под 11%, под 16%. У нас было 4,5%, а сейчас в районе 6%. Поэтому всё-таки она растёт у нас. На это нужно обращать внимание», — сказал глава государства.

Ранее Путин поручил увеличить на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.

Кроме того, президент дал поручение правительству распространить на безработных опекунов норму о доплате 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего.