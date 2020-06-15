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Путин оценил уровень безработицы в России 

RT на русском и ещё 15 1 час назад
Путин оценил уровень безработицы в России
Фото: РИА Новости
Безработица в России подросла, но не так драматично, как в других странах. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы.
«Безработица у нас подросла… где-то около 1,5%. Это, конечно, не так драматично, как во многих странах, где безработица скакнула под 11%, под 16%. У нас было 4,5%, а сейчас в районе 6%. Поэтому всё-таки она растёт у нас. На это нужно обращать внимание», — сказал глава государства.
Ранее Путин поручил увеличить на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.
Кроме того, президент дал поручение правительству распространить на безработных опекунов норму о доплате 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего.
8 июня премьер Михаил Мишустин отмечал, что ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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