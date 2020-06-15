Путин высказался о последствиях пандемии

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России удалось сгладить последствия пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 15 июня.

По его словам, в борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии в целом удалось действовать на опережение.

Накануне глава государства заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса. Он добавил, что выход сопровождается минимальными потерями.

Ранее Путин отметил, что связанные с пандемией испытания удалось пережить благодаря тому, что страна не преступила принципы сострадания и милосердия.

За последние сутки в России выявлено 8246 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Всего с начала пандемии COVID–19 был подтвержден у 537 210 россиян.