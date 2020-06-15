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«Не долетели до Анкары»: Лавров и Шойгу отложили визит в Турцию 

Артём Кульша 11 минут назад
Почему Лавров и Шойгу не долетели до Анкары
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу отложили визит в Турцию, потому что страны могли не договориться о ключевой позиции. Об этом сообщает «Свободная пресса».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о визите Лаврова и Шойгу в Турцию и их встрече с турецкими коллегами Мевлютом Чавушоглу и Халуси Акаром для обсуждения вопросов региональной проблематики. Вчера российские министры должны были вылететь в Турцию, но не вылетели.
«Без особого объяснения причин», — отмечает «Свободная пресса».
Автор публикации выразил уверенность, что для этого имелся значимый повод. По его мнению, между Лавровым и Чавушоглу могла пробежать черная кошка — им не удалось заранее договориться о той или иной ключевой позиции.
Журналист допустил, что таковой могло стать пленение в Ливии одного из командиров Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара Омара Тантуша, разгром одной из баз частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», якобы имевший место в той же Ливии, или вероятность новой эскалации конфликта в сирийском Идлибе.
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Политика , Сергей Шойгу , Реджеп Эрдоган , Сергей Лавров , Владимир Путин , Мевлют Чавушоглу , Анкара , Турция
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