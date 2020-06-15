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Песков посоветовал москвичам смотреть парад Победы по телевизору 

Газета.Ru 52 минуты назад
Кремль дал совет москвичам по параду Победы
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каждый желающий не сможет попасть на парад Победы на Красную площадь 24 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Он посоветовал смотреть парад "очень удобным и очень красочным" способом — по телевизору.
"Мы знаем, что много граждан собираются на маршрутах следования военной техники и так далее. Но в данном случае смотреть парад очень удобно и очень красочно именно по телевидению", — сказал Песков.
Он отметил, что каждый раз телевизионщики фактически "создают шедевр", поэтому россиянам, в особенности москвичам, рекомендуется смотреть парад во всех деталях дома по телевизору.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не советуют горожанам выходить из дома в День России и на парад Победы, поскольку массовые мероприятия по-прежнему запрещены.
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Политика , Новости Москвы , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Газета.Ru
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