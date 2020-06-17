«Шпионские дела»: станут ли отношения с США еще хуже?

Несмотря на то что «шпионские дела» между Россией и США на протяжении нескольких лет заканчивались компромиссом, об обмене Уилана речь не идет — между странами нет серьезного диалога ни по одному вопросу
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что российско-американские отношения уже нельзя ухудшить еще сильнее. Он отметил: у двух стран притом есть бессчетное количество вопросов разного масштаба, характера и сложности, которые необходимо решить. Рябков сделал это заявление в ответ на слова американского посла в Москве Джона Салливана о том, что он возмущен приговором Полу Уилану.
Комментарий Георгия Бовта:
Когда в российском МИД говорят, что отношения с Америкой не могут стать еще хуже, то это, конечно, красивый оборот речи, но такое утверждение, скорее всего, можно считать слишком оптимистичным. Могут они стать хуже. Даже очень могут.
Например, готовится очередной пакет санкций против газопровода «Северный поток — 2», которые могут поставить под удар уже и российские трубоукладчики, а также их партнеров — страховые компании. И вообще похоронить весь проект. Судя по всему, США в этом вопросе собрались идти до конца, не считаясь даже с позицией своих союзников в лице Германии, которая отвергает новые санкции и готовится ввести ответные меры против США. Например, в виде штрафных тарифов на американский природный газ.
Зреет в американском конгрессе и более масштабный санкционный законопроект, который в худшем варианте может включать эмбарго на покупку российского суверенного долга и отключение российских банков от системы SWIFT.
Проблема сейчас усугубляется тем, что администрация США во многом парализована и дезорганизована в части противодействия антироссийским устремлениям законодателей. Во-первых, в стране началась предвыборная кампания, во время которой по традиции положено быть подчеркнуто жестким по отношению к противникам. А Россия для Америки сейчас именно враждебное государство. Как и Америка для России. Во-вторых, на Белый дом навалилось слишком много проблем одновременно, начиная с коронавируса и заканчивая массовыми беспорядками по всей стране. Переизбрание Трампа на второй срок — под большим вопросом. Белому дому сейчас совсем не до России. И уже тем более не до серьезных попыток наладить с ней хоть какой-то диалог.
Между тем именно благодаря закулисным усилиям администрации на протяжении минимум последних двух лет введение новых действительно жестких санкций против нашей страны фактически саботировалось, вопреки тому, что было прописано в соответствующих принятых конгрессом законах. Все дело ограничивалось, по сути, отдельными мерами в отношении каких-то компаний и физических лиц.
Что касается дела Уилана, то, не вдаваясь в его подробности и не выясняя даже, стал ли он жертвой «подставы» и провокации или просто таким образом выстраивает линию защиты, можно напомнить, что традиционно практически все «шпионские дела» в отношениях Москвы и Вашингтона на протяжении не одного десятилетия заканчивались каким-то диалогом, какими-то сделками и компромиссами. И практически все осужденные их «шпионы» либо обменивались на наших «разведчиков», либо просто отпускались в порядке доброй воли домой. Однако сейчас, как подчеркивает российский МИД, речь не идет о каком-либо обмене Уилана, скажем, на торговца оружием Виктора Бута или летчика Ярошенко, осужденного за наркоторговлю. Хотя бы потому, что никакого серьезного диалога между двумя странами вообще нет ни по какому вопросу.
И в такой ситуации дело Пола Уилана просто не может быть рассмотрено как какой-то особый частный случай. И никакой доброй воли просто так тут явлено быть не может. В Америке, конечно, могут считать Уилана «заложником». «Ну и пусть», — могут думать по этому поводу в Москве: пусть считают, что мы берем заложников. Вы там, мол, в Америке все равно никакого языка, кроме силы, не понимаете, а про таких же «заложников» вполне смиренно договаривались и с Ираном, и с Северной Кореей. Тем более что мы считаем, что уже достигли «дна» в наших отношениях. В принципе уже даже понижение уровня или разрыв дипотношений не сделает их существенно хуже. Можно пойти уже и на такое. В такой ситуации если не все методы хороши, то приемлема в том числе игра без правил. Даже тех, которые худо-бедно работали в самые лютые годы холодной войны.
Вопрос лишь в том, действительно ли это уже то самое «дно», от которого потом можно оттолкнуться и начать восстанавливать порушенное. Или же снизу снова постучат? В любом случае до конца нынешней администрации никаких улучшений в российско-американских отношениях ждать не стоит. И Полу Уилану надо готовиться сидеть долго.