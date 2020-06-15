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Песков прокомментировал отсутствие Путина во время освящения главного храма ВС РФ 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Песков объяснил отсутствие Путина на освящении храма ВС РФ
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие главы государства Владимира Путина на освещении главного храма Вооруженных сил РФ, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Были иные причины. Президент обязательно посетит этот храм. Такое посещение есть в его рабочих планах", — уточнил представитель Кремля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 14 июня, провел освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России в подмосковном Парке "Патриот". На литургии в том числе присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Политика , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Патриарх Кирилл , Владимир Путин , Газета.Ru
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