Кремль отреагировал на отмену парада Победы в регионах

Отмена парадов Победы в российских городах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции входит в компетенцию глав регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . По его словам, в Кремле отнеслись с пониманием, что в некоторых субъектах торжественные мероприятия, посвященные 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, не состоятся, сообщает РИА Новости.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в Якутской, Пензенской и Челябинской областях было решено перенести или вовсе отказаться от парадов Победы, запланированных на 24 июня. Причиной тому была названа угроза распространения коронавирусной инфекции в регионах.

«Это те самые особые полномочия, которыми они (губернаторы) были наделены на фоне эпидемиологической опасности, и они реализуют эти полномочия», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что руководителям регионов «на местах виднее, как обстоят дела на самом деле», поэтому им проще делать прогнозы по развитию событий на краткосрочную и среднесрочную перспективы.

На вопрос журналистов, как в Кремле отнеслись к отмене парадов в российских городах, Песков подчеркнул: «С пониманием».