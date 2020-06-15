Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков: Россия не будет закрывать глаза на недружественные проявления со стороны Чехии 

ТАСС и ещё 6 41 минуту назад
Кремль высказался о конфликте России и Чехии
Фото: РИА Новости
Москва настроена на налаживание отношений с Прагой, но не будет терпима к недружественным проявлениям, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Последние месяцы привнесли определенные раздражители в наши [российско-чешские] отношения, мы сожалеем в этой связи", — сказал представитель Кремля.
При этом он подчеркнул: "Разумеется, мы не можем оставаться индифферентными и терпимыми к недружественным проявлениям со стороны Праги, и каждый раз мы будем отвечать адекватно".
"Если говорить в целом, то, конечно, мы сохраняем нашу заинтересованность в дальнейшем налаживании и поддержании добрых, партнерских и взаимовыгодных отношений с Чешской Республикой, это важно, и этот принцип распространяется в отношении всех европейских государств", — отметил Песков.
"Будучи заинтересованными в добрых отношениях со всеми странами, в том числе и с Чехией, мы никогда не будем закрывать глаза на недружественные проявления", — предупредил он.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
ТАСС: последние новости
Посол Чехии рассказал, что в МИД ему сообщили об ответных мерах на высылку дипломатов РФ Посол Чехии рассказал, что в МИД ему сообщили об ответных мерах на высылку дипломатов РФ Макрон может посетить Россию в ближайшее время Макрон может посетить Россию в ближайшее время Песков рекомендовал москвичам посмотреть парад Победы по ТВ Песков рекомендовал москвичам посмотреть парад Победы по ТВ
Комментарии 26
Политика , Дмитрий Песков , Москва , Прага , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы угробим наш потенциал гендерный»
«Мы угробим наш потенциал гендерный»
Броневик ВСУ подорвался в Донбассе
Броневик ВСУ подорвался в Донбассе
Кремль отменил удаленку для чиновников
Кремль отменил удаленку для чиновников
Тысячи россиян побывали за границей во время карантина
Тысячи россиян побывали за границей во время карантина
В деле соперника Лукашенко нашли иностранное вмешательство
В деле соперника Лукашенко нашли иностранное вмешательство
Видео
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
01:29
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
Происшествия
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
01:24
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
Происшествия
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
00:39
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
Общество
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
00:17
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
Армия Новости Москвы
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение