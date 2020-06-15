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В МИД отреагировали на партнерство Украины и НАТО 

Павел Тиунов и ещё 3 7 минут назад
НАТО чувствует себя «комфортно», только когда ощущает себя перед большим противником, заявил РИА Новости заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко. Так дипломат прокомментировал предоставление альянсом Украине статуса партнера с расширенными возможностями.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна стала партнером НАТО. Кроме того, он добавил, что Германия поддержала инициативу украинских властей о дальнейшем сближении с Североатлантическим альянсом.
По мнению замминистра МИД РФ Александра Грушко, НАТО решилось на сближение с Украиной из-за неприспособленности «к новым условиям безопасности».
«НАТО чувствует себя "комфортно" только, когда есть большой противник», — пояснил дипломат.
Он подчеркнул, что Североатлантический альянс пошел «по опасному пути».
По его словам, в настоящее время не следует «укреплять собственную безопасность за счет безопасности других», поскольку в этом случае попираются принципы коллективной безопасности.
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Политика , Армия , Видео , Дмитрий Кулеба , Александр Грушко , МИД , НАТО , РИА Новости
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