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НАТО чувствует себя «комфортно», только когда ощущает себя перед большим противником, заявил РИА Новости заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко . Так дипломат прокомментировал предоставление альянсом Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна стала партнером НАТО. Кроме того, он добавил, что Германия поддержала инициативу украинских властей о дальнейшем сближении с Североатлантическим альянсом.

По мнению замминистра МИД РФ Александра Грушко, НАТО решилось на сближение с Украиной из-за неприспособленности «к новым условиям безопасности».

«НАТО чувствует себя "комфортно" только, когда есть большой противник», — пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс пошел «по опасному пути».

По его словам, в настоящее время не следует «укреплять собственную безопасность за счет безопасности других», поскольку в этом случае попираются принципы коллективной безопасности.