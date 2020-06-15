Макрон вскоре посетит Россию 

«Сроки пока неизвестны, но есть уверенность, что этот визит состоится в достаточно короткие сроки», — сказал Грушко.

Представитель Елисейского дворца рассказал агентству, что президент Франции не получал приглашения от России на парад Победы и не приедет в Москву 24 июня.

В июне 2019 года Макрон заявлял, что приедет в Россию на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он заявил, что «мы многим обязаны России, тем, кто оказывал сопротивлении нацистам».