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Макрон вскоре посетит Россию 

Lenta.ru и ещё 4 38 минут назад
Макрон вскоре посетит Россию
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время посетит Россию. О его скором визите сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко, сообщает РИА Новости.
«Сроки пока неизвестны, но есть уверенность, что этот визит состоится в достаточно короткие сроки», — сказал Грушко.
Представитель Елисейского дворца рассказал агентству, что президент Франции не получал приглашения от России на парад Победы и не приедет в Москву 24 июня.
В июне 2019 года Макрон заявлял, что приедет в Россию на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он заявил, что «мы многим обязаны России, тем, кто оказывал сопротивлении нацистам».
В конце мая президент Владимир Путин объявил днем проведения парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. По указу главы государства этот день объявлен выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса.
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Политика , В мире , Александр Грушко , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , МИД , РИА Новости , Франция
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