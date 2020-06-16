Жириновский предложил разделить США на две части 

Афроамериканцам, по мнению депутата, необходимо отдать два-три штата, где они смогут жить со своей полицией, своими врачами и преподавателями. Об этом Жириновский написал в своём Telegram-канале.

И они не будут сталкиваться с белыми. Может быть, даже ограничить въезд белых в эти штаты, — заметил парламентарий.

Он также считает, что всем желающим чернокожим американцам следует помочь с переселением в Африку. В восточной части континента, указал Жириновский, разговаривают по-английски, там «с удовольствием примут» граждан США, дадут им хорошую работу и жильё.

Для них это будет возвращением на историческую родину, они будут там господствовать, никто никогда их не упрекнёт в том, что они чёрные, — считает Жириновский.

Он добавил, что оставшись среди белых американцев, они «всегда будут чувствовать себя в неудобном положении».