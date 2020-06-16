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Жириновский предложил разделить США на две части 

News.ru и ещё 7 3 часа назад
Жириновский предложил разделить США на две части
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил разделить США на две части. По его словам, без этого не получится примирить белых и чернокожих американцев.
Афроамериканцам, по мнению депутата, необходимо отдать два-три штата, где они смогут жить со своей полицией, своими врачами и преподавателями. Об этом Жириновский написал в своём Telegram-канале.
И они не будут сталкиваться с белыми. Может быть, даже ограничить въезд белых в эти штаты, — заметил парламентарий.
Он также считает, что всем желающим чернокожим американцам следует помочь с переселением в Африку. В восточной части континента, указал Жириновский, разговаривают по-английски, там «с удовольствием примут» граждан США, дадут им хорошую работу и жильё.
Для них это будет возвращением на историческую родину, они будут там господствовать, никто никогда их не упрекнёт в том, что они чёрные, — считает Жириновский.
Он добавил, что оставшись среди белых американцев, они «всегда будут чувствовать себя в неудобном положении».
Ранее NEWS.ru сообщал, что после того как демонстранты в Сиэтле отбили у стражей порядка полицейский участок и основали вокруг него коммуну анархистов, об аналогичных планах заявили протестующие в других городах. Президент Дональд Трамп называет обитателей автономного сообщества в Сиэтле террористами, а мэр города, наоборот, поддерживает их. Жители коммуны утверждают, что хотят доказать властям: мирно сосуществовать друг с другом можно и без полиции.
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Комментарии 7
Политика , Владимир Жириновский , Дональд Трамп , Госдума , ЛДПР , США
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