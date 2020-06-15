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Посол Чехии рассказал, что в МИД ему сообщили об ответных мерах на высылку дипломатов РФ
ТАСС
28 минут назад
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Посол
Чехии
рассказал, что в
МИД РФ
ему сообщили об ответных мерах на высылку российских дипломатов.
По его словам, два человека были названы персонами нон грата в качестве ответных мер РФ.
Новость дополняется.
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