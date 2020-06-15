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Захарова назвала причину вызова посла Чехии в МИД России 

ТАСС 48 минут назад
Захарова объяснила вызов посла Чехии в МИД РФ
Фото: РИА Новости
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в Министерство иностранных дел России для ответной реакции на недружественные шаги Праги. Об этом заявила ТАСС в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это [вызов посла Чехии в МИД РФ] связано с недружественными действиями Праги, о которых мы говорили ранее, и ответной реакцией на них", — сказала дипломат.
5 июня посольство РФ в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников дипломатического представительства. По утверждениям чешской стороны, один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков.
В МИД РФ заявили, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
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Политика , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва , Прага , Чехия
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