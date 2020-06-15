Захарова объяснила вызов посла Чехии в МИД РФ

"Это [вызов посла Чехии в МИД РФ] связано с недружественными действиями Праги, о которых мы говорили ранее, и ответной реакцией на них", — сказала дипломат.

5 июня посольство РФ в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников дипломатического представительства. По утверждениям чешской стороны, один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков.

В МИД РФ заявили, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.