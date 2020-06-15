Мэр российского города ушел в отставку после аварии 

Мэр Магаса Руслан Арсамаков, попавший в аварию на въезде в столицу Ингушетии в конце мая, ушел в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию столицы республики.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал заявление об увольнении мэра Магаса по собственному желанию накануне, 14 июня, уточняет ТАСС со ссылкой на свои источники.

27 мая Арсамаков вместе с водителем попал в дорожно-транспортное происшествие из-за отказа тормозов у служебного автомобиля. По данным газеты «Ингушетия/ГIалгIайче», градоначальник с различными травмами был госпитализирован. В свою очередь, ТАСС указывает, что мэр не пострадал, а незначительные травмы получил его водитель.

57-летний Арсамаков возглавил город в ноябре прошлого года.