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Мэр российского города ушел в отставку после аварии 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Мэр российского города ушел в отставку после аварии
Фото: Официальный сайт города Магас
Мэр Магаса Руслан Арсамаков, попавший в аварию на въезде в столицу Ингушетии в конце мая, ушел в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию столицы республики.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал заявление об увольнении мэра Магаса по собственному желанию накануне, 14 июня, уточняет ТАСС со ссылкой на свои источники.
27 мая Арсамаков вместе с водителем попал в дорожно-транспортное происшествие из-за отказа тормозов у служебного автомобиля. По данным газеты «Ингушетия/ГIалгIайче», градоначальник с различными травмами был госпитализирован. В свою очередь, ТАСС указывает, что мэр не пострадал, а незначительные травмы получил его водитель.
57-летний Арсамаков возглавил город в ноябре прошлого года.
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Политика , Новости Москвы , ИТАР-ТАСС , Магас
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