Крым решил проблему с водой

Автоматическую систему подачу воды, более 60 км автодорог и оптическую линию связи построят в Крыму для обеспечения подачи воды в восточные районы полуострова, которые испытывают водный дефицит, сообщила в понедельник пресс-служба Главгосэкспертизы.

Проблемы с водоснабжением Крыма и Севастополя начались с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который покрывал около 90% потребности полуострова в воде. В наиболее сложной ситуации оказались восточные регионы Крыма, где проживают около 400 тыс. человек. С серьезными сложностями столкнулись сельскохозяйственные предприятия.

"Выдано положительное заключение по итогам проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на первый этап работ. Цель проекта — создание современной инфраструктуры для бесперебойного обеспечения питьевой водой восточного региона Республики Крым", — говорится в сообщении.

Проект предусматривает создание автоматизированной системы управления технологическим процессом регулирования подачи воды от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов со сбросами в Северо-Крымский канал. Будут реконструированы сети и сооружения инженерно-технического обеспечения, построены подъездные дороги вдоль водовода общей протяженностью 62,34 км, проложена волоконно-оптическая линия связи с подключением к диспетчерским пунктам на водозаборах.

Отмечается, что восточный Крым — один из наиболее вододефицитных регионов полуострова. В 2022 году планируется завершение строительства тракта водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до Феодосии и Керчи, что позволит гарантированно обеспечить качественной питьевой водой жителей Феодосии, Судака и Керчи, а также населенных пунктов Ленинского района.

Финансирование планируется осуществлять за счет федерального и регионального бюджетов. Застройщик — государственное казенное учреждение Республики Крым "Противооползневое управление", генеральный проектировщик — АО "Объединенная энергостроительная корпорация".

О водозаборах

Строительство комплекса трех водозаборов — Новогригорьевского, Просторненского и Нежинского — в Нижнегорском и Джанкойском районах для покрытия дефицита воды в восточных регионах полуострова началось в 2015 году. Здесь пробурили 36 скважин, построили насосные станции и резервуары для подачи воды. С 2016 года подача воды осуществлялась по временной схеме до полного завершения строительства. Объем подачи — 106 тыс. куб. м в сутки для Феодосии и 89 тыс. куб. м для Керчи, что полностью закроет потребности в целом в восточной части полуострова. Общая стоимость проекта составляет чуть более 1 млрд рублей.