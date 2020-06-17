Украинцам и белорусам упростили получение гражданства РФ

России начал действовать федеральный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии Украины , который подтверждает знание ими русского языка. Об этом сообщает РИА "Новости".

Таким образом, теперь житель данных стран смогут получить гражданство России без сдачи соответствующего экзамена.

Как указывается в федеральном законе "О гражданстве РФ", иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут признать носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.