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Украинцы и белорусы начнут получать гражданство РФ без экзамена 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Украинцам и белорусам упростили получение гражданства РФ
Фото: ТАСС
В России начал действовать федеральный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины, который подтверждает знание ими русского языка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Таким образом, теперь житель данных стран смогут получить гражданство России без сдачи соответствующего экзамена.
Как указывается в федеральном законе "О гражданстве РФ", иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут признать носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.
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Политика , Общество , Гражданство РФ , Русский язык
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