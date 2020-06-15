Власти хотят проследить за целителями и шаманами

"Инструментарий, предоставляемый онлайн, максимально обезопасил игроков неофициальной отрасли. Помимо оказания платных консультаций без закрепления правоотношений, таким же образом осуществляется продажа релевантных товаров клиентам: травы, настойки, обереги, амулеты, авторские изобретения. В итоге формируется широкий рынок сбыта, где происходит товарооборот продукции сомнительного качества", — говорится в тексте документа, который имеется в распоряжении издания.

В своем обращении Зубарев также приводит данные из исследования международного центра развития молодежных инициатив "Поколение Права", в котором фиксируется значительный рост народных целителей за последний месяц. "В этой связи важно отметить, что законодательные нормы, регулирующие эти неформальные отрасли медицины, регламенты проверки и контроля не соответствуют темпам роста и обновления этой ниши рынка. Процедуру сертификации Росстандартом услуг психологов, целителей, практиков нетрадиционной медицины и эзотериков, являющуюся добровольной, проходят далеко не все частные лица", — отмечает депутат, предлагая также ввести для таких лиц повышенное налогообложение.

Зубарев пояснил "Известиям", что в большинстве своем народные целители, знахари и шаманы действуют в "сером" секторе, не имея лицензий или сертификатов, а также лабораторных заключений о качестве и безопасности продукции. "Именно поэтому мы просим не только усилить мониторинг, но и пересмотреть всю законодательную базу отрасли. Мы призываем ввести обязательное лицензирование для всех представителей околомедицинского консалтинга", — добавил депутат.

"Известия" направили запрос в пресс-службу правительства.