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«Известия»: депутат Госдумы просит кабмин усилить контроль за целителями и шаманами 

ТАСС 17 минут назад
Власти хотят проследить за целителями и шаманами
Фото: ТАСС
Депутат фракции "Единая Россия" в Госдуме Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить контрольно-надзорную деятельность за народными целителями, знахарями и шаманами, помощь которых зачастую наносит вред здоровью граждан. Кроме того, депутат просит создать рабочую группу по разработке профстандартов по каждому виду подобных услуг, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо Зубарева.
"Инструментарий, предоставляемый онлайн, максимально обезопасил игроков неофициальной отрасли. Помимо оказания платных консультаций без закрепления правоотношений, таким же образом осуществляется продажа релевантных товаров клиентам: травы, настойки, обереги, амулеты, авторские изобретения. В итоге формируется широкий рынок сбыта, где происходит товарооборот продукции сомнительного качества", — говорится в тексте документа, который имеется в распоряжении издания.
В своем обращении Зубарев также приводит данные из исследования международного центра развития молодежных инициатив "Поколение Права", в котором фиксируется значительный рост народных целителей за последний месяц. "В этой связи важно отметить, что законодательные нормы, регулирующие эти неформальные отрасли медицины, регламенты проверки и контроля не соответствуют темпам роста и обновления этой ниши рынка. Процедуру сертификации Росстандартом услуг психологов, целителей, практиков нетрадиционной медицины и эзотериков, являющуюся добровольной, проходят далеко не все частные лица", — отмечает депутат, предлагая также ввести для таких лиц повышенное налогообложение.
Зубарев пояснил "Известиям", что в большинстве своем народные целители, знахари и шаманы действуют в "сером" секторе, не имея лицензий или сертификатов, а также лабораторных заключений о качестве и безопасности продукции. "Именно поэтому мы просим не только усилить мониторинг, но и пересмотреть всю законодательную базу отрасли. Мы призываем ввести обязательное лицензирование для всех представителей околомедицинского консалтинга", — добавил депутат.
"Известия" направили запрос в пресс-службу правительства.
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Комментарии
Политика , Татьяна Голикова , Виктор Зубарев , Единая Россия , Госдума , газета "Известия"
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