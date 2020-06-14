Появилась версия отказа Лаврова лететь в Турцию 

Визит российских министров Лаврова и Шойгу сорвался. Причины могут быть в религиозном скандале. Подробности сообщили турецкие СМИ.

О визите российских чиновников в Турцию стало известно накануне. Министр иностранных дел и министр обороны России должны были сегодня прибыть в Анкару . Однако днем появились сообщения об отмене полета.

У России и Турции есть узловые точки отношений. Неделю назад Сергей Лавров разговаривал с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу . Вроде как, разговор шел о туризме.

Включение в делегацию министра обороны РФ говорит о том, что переговоры могли быть и на военную тему. Это значит, что обсуждать могли Сирию и Ливию.

Журналисты уже готовились освещать визит представителей Кремля в Москву, как появилась новая новость. Лавров отказался от полета в Турцию.

Среди последних событий, которые происходили накануне, можно выделить два. Во-первых, в Ливии взят в плен один из генералов Ливийской национальной армии. Во-вторых, в Идлиб начали говорить о возможной эскалации конфликта.

Оба события не могут быть поводом для отмены анонсированного визита. Новость пришла из Анкары. Турция планирует забрать собор Святой Софии, которая находится в Стамбуле. Храм входит в список музеев и защищен ЮНЕСКО . В Турции объявили о намерениях превратить собор в мечеть.

Это объявление выглядит, как попытка политического торга. Турция вряд ли решится покуситься на памятник ЮНЕСКО. Тем более, что решение превратить храм в мечеть должен принять местный верховный суд.

Сергей Лавров это понимает. Своим демаршем он мог показать, что не нужно пытаться давить на Кремль.