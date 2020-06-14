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Путин прокомментировал борьбу чернокожих за свои права 

Lenta.ru 1 час назад
Путин прокомментировал борьбу чернокожих за свои права
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прокомментировал борьбу афроамериканцев в США за их права. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.
По словам российского лидера, это является давней проблемой Соединенных Штатов. «Мы всегда, еще в Советском Союзе и в современной России, с большой симпатией относились к борьбе афроамериканцев за свои естественные права», — сказал он.
Российский лидер выразил мнение, что расизм — без сомнения разрушительное явление. «Представьте себе вот как: афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи», — отметил Путин.
По его словам, тогда в России марийцев должны лечить только марийцы, русских только русские, а татар только татары, дагестанцев только дагестанцы. «Я не случайно подвел эту цепочку. Вот Дагестан оказался в трудной ситуации, и вся страна встала на помощь», — заявил он.
Как считает президент, именно в этом заключается сила России. «Сила нашего многонационального государства и многонационального народа», — заключил он.
Ранее глава государства заявил, что события, происходящие в США, говорят о глубинных внутренних кризисах. По словам Путина, он старается аккуратно комментировать то, что происходит в других странах, либо не давать вообще свою оценку. Он отметил, что с тем, что происходит в США, американские власти должны разобраться сами.
Массовые беспорядки начались в десятках городов США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола, в частности, проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте.
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Комментарии 3
Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Москва , США
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