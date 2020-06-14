Читателей японского издания Yomiuri shimbun прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о том, что любой россиянин считает Курильские острова своей родиной.

12 июня Путин, поздравляя граждан с Днём России , отметил, что для каждого местного жителя родиной являются территории «от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя Крыма ».

Автор статьи в Yomiuri Shimbun процитировал слова российского лидера, а затем попросил своих читателей их оценить.

Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова? Если уж Япония не может добиться возврата территорий у Южной Кореи, то что уж говорить тогда о России и Китае, — написал sev.

Остальные комментаторы заявили, что такие высказывания указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать острова Японии. Именно поэтому Токио следует обратить внимание на главного врага Москвы.

А может, лучше обратить свои взоры на Америку? Ведь Россия не возвращает нам острова только из-за Америки. Разве японцам это непонятно? Россия и Америка находятся «на ножах», а Япония является верным вассалом США. Так с чего же Россия будет нам возвращать острова? — подчеркнул jiv.

Другие интернет-пользователи с грустью признали, что у Японии не хватит военной мощи, чтобы отнять острова у России, пишет ИноСМИ.