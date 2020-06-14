Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«РФ не возвращает острова из-за США»: Японцы оценили слова Путина о Курилах 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Читателей японского издания Yomiuri shimbun прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о том, что любой россиянин считает Курильские острова своей родиной.
12 июня Путин, поздравляя граждан с Днём России, отметил, что для каждого местного жителя родиной являются территории «от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма».
Автор статьи в Yomiuri Shimbun процитировал слова российского лидера, а затем попросил своих читателей их оценить.
Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова? Если уж Япония не может добиться возврата территорий у Южной Кореи, то что уж говорить тогда о России и Китае, — написал sev.
Остальные комментаторы заявили, что такие высказывания указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать острова Японии. Именно поэтому Токио следует обратить внимание на главного врага Москвы.
А может, лучше обратить свои взоры на Америку? Ведь Россия не возвращает нам острова только из-за Америки. Разве японцам это непонятно? Россия и Америка находятся «на ножах», а Япония является верным вассалом США. Так с чего же Россия будет нам возвращать острова? — подчеркнул jiv.
Другие интернет-пользователи с грустью признали, что у Японии не хватит военной мощи, чтобы отнять острова у России, пишет ИноСМИ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что политики в Японии оказались жертвами самообмана по вопросу Курильских островов, хотя Российская Федерация им оснований для таких надежд не давала. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. По его словам, никакой передачи территорий не будет ни при каких условиях.
News.ru: последние новости
«Монолог с зеркалом»: в Госдуме ответили Зеленскому на инициативу про Крым «Монолог с зеркалом»: в Госдуме ответили Зеленскому на инициативу про Крым Путин отреагировал на критику со стороны КПРФ Путин отреагировал на критику со стороны КПРФ Путин объяснил, в чем заключается сила России Путин объяснил, в чем заключается сила России
Комментарии 19
Политика , Видео , В мире , Олег Морозов , Владимир Путин , Совет Федерации , InoSMI.Ru , Республика Крым , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Киркоров не будет извиняться за видео о десантниках
Киркоров не будет извиняться за видео о десантниках
«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США
«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США
Видео
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
01:33
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео
00:14
Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео
Происшествия Пожары
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
01:17
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
Адвокат оценил шансы Ефремова «закосить под больного»
01:41
Адвокат оценил шансы Ефремова «закосить под больного»
Происшествия
Друг рассказал о состоянии Джигарханяна
01:13
Друг рассказал о состоянии Джигарханяна
Шоу-бизнес
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение