Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества 

Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.

"Наоборот. Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодняпрезидент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, ситуация меняется кардинально — теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же как по министрам. А президент в предложенном варианте не имеет права их отклонить. Это существенная часть полномочий отдается парламенту", — заявил глава государства в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По его словам, критика предлагаемых в Конституцию поправок со стороны КПРФ звучит "несколько странно". Для коммунистических партий, добавил Путин, слово "диктатура" органично ведь они всегда выступали за диктатуру пролетариата, но "на самом деле это была диктатура одной партии", которая была закреплена в Конституции СССР.

"Здесь ничего подобного нет", — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что и многие другие вещи, "которые созрели, но не были учтены в Основном законе" теперь смогут найти свое место.

"Чтобы они работали и дальше, чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни так, как я только что сказал: есть закон о необходимости индексации пенсии, но потом принимается другой закон о бюджете, в котором делаются исключения — в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме. Вот и все. А если в конституции прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнить", — подытожил глава государства.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его планировали провести 22 апреля, но отложили из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Жители Москвы и Нижегородской области, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн. Для этого пользователям необходимо авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.