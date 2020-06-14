Путин сказал, в чем сила России 

Фундаментальные основы американской демократии могут помочь США выйти из нынешнего кризиса, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе « Москва . Кремль. Путин», призвав россиян держаться за свою многонациональность.

«Я рассчитываю, что все-таки фундаментальные основы американской демократии

позволят, дадут возможность этой стране выйти из той полосы кризисных явлений, в которой она, безусловно находится», — передает его слова ТАСС.

Он добавил, что беспорядки в США и Европе — это разрушительное явление.

«Посмотрим, чего там прогнозировать. Во всяком случае, это разрушительные явления, без всякого сомнения», — сказал Путин.

Он заметил, что есть призывы, чтобы афроамериканцев лечили только афроамериканские врачи. По словам президента, в такой многонациональной стране, как Россия, было бы абсурдно представить, чтобы марийцев лечили только марийцы, а русских — русские.

«Вот Дагестан оказался в трудной ситуации и вся страна встала на помощь: и армия поехала, и МЧС поехало, врачи со всей страны, из Москвы туда поехали. Разве это плохо? Наоборот, в этом сила России, сила нашего многонационального государства, многонационального народа. Надо держаться за это», — заключил президент.

Он также заявил, что беспорядки в США являются проявлением глубинных внутренних кризисов в этой стране.