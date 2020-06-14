Президент России Владимир Путин отреагировал на критику поправок в Конституцию партией КПРФ под предлогом появления в стране «диктатуры». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эфир программы «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства назвал критику странной, отметив, что изменения, наоборот, ограничивают власть главы государства. «Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы , а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально», — привел пример Путин, добавив, что теперь окончательно решение будет принимать парламент, а президент не имеет права их отклонить.

Ранее Путин заявил, что абсолютное большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию.

Ввести изменения в основной закон российский лидер предложил в январе в ходе послания Федеральному собранию. Соответствующий законопроект Госдума приняла 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации

Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но было отложено из-за пандемии коронавируса. Президент отмечал, что здоровье граждан — в приоритете. После улучшения эпидемиологической обстановки в России Путин объявил новую дату и призвал россиян принять в голосовании активное участие.