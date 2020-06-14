Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отменили 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 50 минут назад
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отменили
Фото: РИА Новости
Намеченный на воскресенье визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится, дата встречи глав МИД двух стран будет согласована дополнительно, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
«По поручению президентов России и Турции министерства иностранных дел и обороны двух стран активно работают в поддержку ливийского урегулирования. Работа продолжается. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Указывается, что эксперты России и Турции находятся в контакте для скорейшего прекращения огня и налаживания межливийского переговорного процесса под эгидой ООН.
Накануне сообщалось, что Лавров и Шойгу в воскресенье отправятся в Турцию для консультаций по региональной проблематике.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин оценил потери России при выходе из эпидемии коронавируса Путин оценил потери России при выходе из эпидемии коронавируса Аксенов пообещал не оставить Крым без воды Аксенов пообещал не оставить Крым без воды Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
Политика , Оружие , Сергей Шойгу , Сергей Лавров , МИД , ООН , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чтобы не плакал: пьяный россиянин избил младенца
Чтобы не плакал: пьяный россиянин избил младенца
«Приятно всех удивим»: Путин о новом оружии России
«Приятно всех удивим»: Путин о новом оружии России
Умер легенда КГБ
Умер легенда КГБ
«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США
«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
01:33
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
01:17
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Вторая волна коронавируса пришла раньше срока
00:16
Вторая волна коронавируса пришла раньше срока
В мире
Во ФСИН раскрыли, как будет сидеть Ефремов
01:21
Во ФСИН раскрыли, как будет сидеть Ефремов
Происшествия
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение