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Кадыров решил отбирать машины за длинные свадебные кортежи 

Lenta.ru 34 минуты назад
«Я сказал отбирать у них машины»
Фото: РИА Новости
В Чечне ужесточат наказание нарушителям ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Так, глава республики Рамзан Кадыров решил отбирать автомобили за длинные свадебные кортежи, сообщает «Кавказский узел».
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Во время заседания оперативного штаба руководитель Чечни раскритиковал тех, кто нарушает правила организации свадебных торжеств. «Я сказал отбирать у них машины. Отобрать, продать машины», — распорядился глава Чечни. По его словам, вырученные средства следует направлять на поддержку врачей.
Кадыров также заявил, что те, кто нарушил правила, должны стать волонтерами в больницах для зараженных коронавирусом.
По словам представителя муфтията Чечни, главу республики разозлил случай, произошедший несколько дней назад — невесту везли в лимузине, а в кортеже было несколько машины. Выяснилось, что организаторы свадьбы ввели в заблуждение имама — они попросили провести его необходимый обряд за день до того, как поедут за невестой. Они заверили, что отправят за невестой только две машины.
В начале мая Кадыров предложил по-новому наказывать нарушителей самоизоляции. По его мнению, необходимо ужесточить санкции для тех, кто не следует предписаниям для борьбы с коронавирусом. Так, глава республики порекомендовал изымать машины «у тех, кто просто так катается», и отправлять их на исправительные работы.
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Политика , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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