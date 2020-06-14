Чечне ужесточат наказание нарушителям ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Так, глава республики Рамзан Кадыров решил отбирать автомобили за длинные свадебные кортежи, сообщает «Кавказский узел».

Во время заседания оперативного штаба руководитель Чечни раскритиковал тех, кто нарушает правила организации свадебных торжеств. «Я сказал отбирать у них машины. Отобрать, продать машины», — распорядился глава Чечни. По его словам, вырученные средства следует направлять на поддержку врачей.

Кадыров также заявил, что те, кто нарушил правила, должны стать волонтерами в больницах для зараженных коронавирусом.

По словам представителя муфтията Чечни, главу республики разозлил случай, произошедший несколько дней назад — невесту везли в лимузине, а в кортеже было несколько машины. Выяснилось, что организаторы свадьбы ввели в заблуждение имама — они попросили провести его необходимый обряд за день до того, как поедут за невестой. Они заверили, что отправят за невестой только две машины.

В начале мая Кадыров предложил по-новому наказывать нарушителей самоизоляции. По его мнению, необходимо ужесточить санкции для тех, кто не следует предписаниям для борьбы с коронавирусом. Так, глава республики порекомендовал изымать машины «у тех, кто просто так катается», и отправлять их на исправительные работы.