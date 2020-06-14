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Путин рассказал о важности поправок в Конституцию 

Парламентская газета и ещё 35 1 час назад
Путин рассказал о важности поправок в Конституцию
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы, связанные с соцподдержкой важно упомянуть в Конституции страны, передает РИА «Новости».
«Вопросы, связанные с социальной поддержкой, когда мы говорим об особой заботе о детях, это важно упомянуть в Основном Законе страны. Когда мы говорим о социальной справедливости, которая должна выражаться в том, что не может человек получать меньше, чем минимальный размер оплаты труда, и когда прожиточный минимум должен соответствовать этому МРОТу. Там много и других вещей», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия-1».
По словам президента, сейчас в Конституции говорится о необходимости нормального функционирования пенсионной системы, но нигде до сих пор не было сказано, что пенсионные доходы должны регулярно индексироваться. Путин считает, что ранее не было возможности даже этого делать. Однако если эта норма будет заложена в Конституции страны, то уже никакое правительство в будущем не сможет не индексировать пенсии.
Кроме того, в Конституции также учтены и другие вещи, «которые созрели, но не были учтены в Основном Законе». Ранее президент назвал поправки в Конституцию еще одним шагом вперед к демократизации общества.
Голосование по поправкам в Основной закон состоится 1 июля. Сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, заявил «Парламентской газете», что дальше нельзя было откладывать голосование по поправкам, так как «сейчас государство проводит действительно социально ориентированную политику» и тем самым «действует в логике закона о поправках в Конституцию».
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Политика , Андрей Клишас , Владимир Путин , РИА Новости , Парламентская газета
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