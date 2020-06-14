«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США

«Президент говорит, что надо сделать так-то и так-то», а на местах губернаторы отвечают: "Да пошел ты подальше"», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны.

«Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас», — подчеркнул Песков.

Массовые беспорядки начались в десятках городов США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола, в частности, проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте.