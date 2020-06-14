«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США 

Владимир Путин прокомментировал события в США , где массово проходят многочисленные протесты против расизма и полицейского произвола. Часто акции перерастают в грабежи и погромы, ситуация все больше напоминают анархию.

Свое мнение глава государства изложил в интервью телеканалу «Россия 1».

«Президент говорит, что надо сделать так-то и так-то», а на местах губернаторы отвечают: "Да пошел ты подальше"», — сказал Путин.

В США тем временем отдельные политики пытаются использовать нестабильную ситуацию в своих целях и заявляют, что к беспорядкам может быть причастна Россия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, но Россия «никогда не вмешивалась в американские дела и не собирается вмешиваться сейчас».

Массовые беспорядки наблюдаются в десятках городов США. Причиной стал видеоролик с жестким задержанием полицейскими чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он скончался в больнице.