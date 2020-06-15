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В Приморье режим повышенной готовности продлили до 30 июня 

Российская Газета и ещё 12 26 минут назад
В Приморье режим повышенной готовности продлили
Фото: EPA
В Приморье в понедельник на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом было принято решение продлить режим повышенной готовности еще на две недели — до 30 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как было отмечено в ходе заседания, снять ограничения не позволяет эпидемиологическая обстановка. Так, руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская привела данные, что за минувшие сутки коронавирус диагностирован еще у 91 жителя региона. Общее число заболевших с начала эпидемии — 2 977 человек, темп прироста составил 3,2.
По ее мнению, исходя из этого, нужно сохранить режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, оставить режим удаленной работы.
Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано во Владивостоке и Находке.
"В этой связи продолжается работа административных комиссий по выявлению нарушений санитарных требований. Следует предпринять все меры, чтобы не было новых вспышек заболевания", — заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Всего за сутки выздоровели за сутки 36 человек, с начала пандемии вылечились 1720 приморцев, погибли 26.
Напомним, что режим повышенной готовности предполагает приостановку проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий, где могут присутствовать люди, а также посещение музеев, театров, библиотек, кинотеатров, фитнес-центров, бань и саун. 26 мая, после снижения числа зарегистрированных случаев коронавируса, в крае приступили к первому этапу снятия ограничений.
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Политика , Общество , Новости регионов , Ситуация в мире , COVID-19 , Олег Кожемяко , Роспотребнадзор , Приморский Край
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