Главу российского города госпитализировали с COVID-19

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Глава Сургута Вадим Шувалов уведомил, что его госпитализировали с коронавирусом нового типа. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Он сообщил, что в настоящее время находится в Сургутской окружной клинической больнице.

«Круг людей, с которыми я контактировал последние две недели, установлен, все взяты на контроль. Обязанности передал своему заместителю Алексею Жердеву», — написал Шувалов.

Он добавил, что будет держать связь с подчиненными и коллегами дистанционно.

По последним данным, в Сургуте выявлено 812 случаев COVID-19. Всего в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано 4340 случаев коронавируса, скончались 26 человек.