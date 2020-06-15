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«Хуже и опаснее»: Путин рассказал, каким бы стал мир без сильной России 

ТК «Звезда» и ещё 16 26 минут назад
Было бы опаснее: Путин рассказал о значении РФ для мира
Фото: ТАСС
По словам президента, некоторые страны после распада СССР начали «перекраивать мир под себя».
Если бы Россия не восстановилась после распада СССР, мир был бы «хуже и опаснее». Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
По его словам, некоторые страны в то время начали «перекраивать мир под себя».
«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — сказал Путин в интервью Андрею Кондрашову для документального фильма к 30-летию новой России в рамках программы «Вести Недели» на телеканале «Россия 1».
Глава государства также отметил успехи страны в развитии ядерного вооружения.
«У нас примерный паритет с Соединенными Штатами сохраняется, и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами», — пояснил Путин.
Он добавил, что страна также способна «приятно удивить» ведущие державы мира в случае появления у них гиперзвукового оружия, так как к этому моменту у России с большой степенью вероятности появится средство для борьбы с ним.
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Комментарии 1
Политика , Андрей Кондрашов , Владимир Путин
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