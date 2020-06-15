Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в РФ

Ситуация с распространением коронавиурусной инфекции в России постепенно улучшается, московский регион показывает положительную динамику. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА "Новости".

При этом он напомнил, что в стране есть регионы, где COVID-19 появился значительно позже. Поэтому в них пока число выявленных случаев коронавируса остается высоким.

Глава правительства добавил, что в эти субъекты минздрав направляет специальные выездные бригады врачей с опытными профессионалами.

По состоянию на 15 июня в России выявлено 537 210 случаев коронавируса. В общей сложности зарегистрирован 7 091 летальный исход, вылечились от инфекции 284 539 человек.