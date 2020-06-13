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Запланирован визит Шойгу и Лаврова в Турцию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 47 минут назад
Запланирован визит Шойгу и Лаврова в Турцию
Фото: ТАСС
Глава МИД Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу в воскресенье отправятся в Турцию для консультаций по региональной проблематике.
«В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами Российской Федерации Владимиром Путиными и Турецкой республики Реджепом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны Российской Федерации Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня 2020 года прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес», — сообщили в МИД, передает РИА «Новости».
Ранее администрация президента Турции сообщила, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В Кремле сообщили, что Путин и Эрдога выразили глубокую озабоченность продолжающимися в Ливии масштабными боестолкновениями.
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Политика , Армия , Ближний Восток , Сергей Шойгу , Реджеп Эрдоган , Сергей Лавров , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД , РИА Новости , Турция
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