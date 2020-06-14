Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложен 

Визит главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу, запланированный на 14 июня, отложен на неизвестное время. Новая дата поездки будет определена после консультаций турецкийх властей с главой Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сарраджем, сообщает «Коммерсант».
В российском МИД сообщили, что целью визита было урегулирование конфликта в Ливии. Занавес для Хафтара.
«Российская сторона хотела зафиксировать прекращение огня, турецкая сторона попросила время для согласования этого вопроса с Сарраджем», — цитирует «Коммерсант» слова дипломатического источника в России.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН назвал ситуацию в Ливии бегом по кругу.
«Для того, чтобы понять реальное положение дел в Ливии, эти переговоры ничего не решат. Ситуация там такая же, как была, и такая же, как будет — вялотекущая война на долгие годы. Война всех против всех: племенных группировок, братьев-мусульман, турецких боевиков и т.д. Это все — сказка про беленького бычка», — считает эксперт.