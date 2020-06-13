В РФ ответили захотевшему поговорить о Крыме Зеленскому

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По его словам, готовность Зеленского поговорить о Крыме для России неактуальна.

«Пусть об этом разглагольствует со своими европейскими партнерами», — сказал депутат и предположил, что таким образом украинский лидер хочет показать себя «очередным "возвращенцем" Крыма». «Но на деле — это обычное самолюбование в стиле "как я работаю на благо страны"», — добавил Бальбек.

Ранее Зеленский заявил, что хочет вернуться к обсуждению крымского вопроса, которое в последние годы отошло на второй план.

«Годами звучал лишь вопрос прекращения войны в Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма», — отметил он.