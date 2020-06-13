В РФ ответили захотевшему поговорить о Крыме Зеленскому

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В России отреагировали на желание Зеленского поговорить о Крыме 

Lenta.ru и ещё 2 23 минуты назад
Предложение президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению Крыма похоже на монолог с зеркалом. Так отреагировал на желание украинского лидера депутат Госдумы Руслан Бальбек, передает РИА Новости.
По его словам, готовность Зеленского поговорить о Крыме для России неактуальна.
«Пусть об этом разглагольствует со своими европейскими партнерами», — сказал депутат и предположил, что таким образом украинский лидер хочет показать себя «очередным "возвращенцем" Крыма». «Но на деле — это обычное самолюбование в стиле "как я работаю на благо страны"», — добавил Бальбек.
Ранее Зеленский заявил, что хочет вернуться к обсуждению крымского вопроса, которое в последние годы отошло на второй план.
«Годами звучал лишь вопрос прекращения войны в Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма», — отметил он.
Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума, на котором большинство жителей поддержали такое решение. Из-за присоединения полуострова к России США, страны Евросоюза и другие государства ввели в отношении Москвы санкции. Киев считает территорию Крыма аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отвергают эти обвинения.
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Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Руслан Бальбек , Владимир Зеленский , ЕС , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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