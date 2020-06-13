В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому

Парламентарий сказал, что Россия никогда не будет обсуждать передачу своей территории другим странам. По его мнению, Зеленский прибегает к пиару, чтобы показать себя «очередным "возвращенцем" Крыма».

«Но на деле — это обычное самолюбование в стиле "как я работаю на благо страны"», — заявил Бальбек.

Депутат предложил Зеленскому «разглагольствовать» на тему Крыма «со своими европейскими партнерами».

Ранее Зеленский написал в соцсетях, что желает вернуться к обсуждению «вопроса Крыма». По его мнению, «война в Донбассе началась именно с Крыма».

Генсек КПСС Никита Хрущев и его соратники в 1954 году передали Крым из состава РСФСР в состав УССР. Первый секретарь Крымского обкома Павел Титов выступил против передачи области Украинской ССР и был снят с должности.

В 2014 году к власти в Киеве в результате переворота пришли радикалы-националисты, провозгласившие курс на насильственную украинизацию, разрыв отношений с Россией, союзничество с США и вхождение в НАТО . Недовольные такими устремлениями жители Крыма провели референдум и проголосовали за выход из состава Украины и вхождение в состав Российской Федерации. США и их союзники ввели против России санкции. Президент Путин заявил, что вопрос с Крымом решен окончательно.